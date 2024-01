Échange avec Franck Miroux Cosmopolis Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Échange avec Franck Miroux Rencontre programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones Vendredi 15 mars, 17h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Animation Yann Lignereux

Franck Miroux est professeur agrégé d’anglais à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, docteur en études anglophones et membre du laboratoire ALTER. Ses recherches portent sur les cultures autochtones d’Amérique du Nord, en particulier les littératures autochtones du Canada et des Etats-Unis et la contribution qu’elles apportent à l’écriture/la réécriture de l’histoire. Il étudie également les phénomènes de résurgence des langues, des modes de narration et des épistémologies autochtones dans la production littéraire.

