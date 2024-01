Entretien avec J.D. Kurtness Cosmopolis Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Née à Chicoutimi d’une mère québécoise et d’un père ilnu de Mashteuiatsh, J. D. Kurtness s’installe à Montréal avec l’intention d’étudier les microbes, mais elle se dédie finalement à l’écriture. En 2017, elle publie un premier roman, De vengeance, chez L’instant même, réédité aux éditions Dépaysage. À la fois noir et drôle, le livre est immédiatement salué par la critique. En 2019 paraît son second livre, Aquariums, un roman généalogique dont le récit s’inscrit dans la longue durée pour se conclure dans un avenir rapproché où l’humanité est victime d’une épidémie sans précédent.

