Échange avec Sophie Gergaud Cosmopolis Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Échange avec Sophie Gergaud
Rencontre programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones
Vendredi 15 mars

Animation Cécile Brochard

Sophie Gergaud consacre l’essentiel de ses recherches aux cinémas autochtones, au rôle des médias communautaires dans la défense et l’affirmation du droit à l’autodétermination et à la souveraineté culturelle des peuples autochtones.

Programmatrice indépendante, elle anime régulièrement des projections de films suivies de rencontres, notamment via l’association De la Plume à l’Écran qu’elle a co-fondée en 2008 et qui a pour but de mieux faire connaître les peuples autochtones en soutenant leurs expressions artistiques contemporaines. Elle y dirige depuis 2009 le Festival Ciné Alter’Natif et anime deux émissions de radio consacrées aux cinémas et aux musiques autochtones du monde. Traductrice professionnelle spécialisée dans l’adaptation audiovisuelle, Sophie Gergaud a sous-titré à ce jour près d’une centaine de films, en majeure partie réalisés par des cinéastes autochtones – contribuant ainsi à une meilleure diffusion des oeuvres autochtones auprès du public francophone.

