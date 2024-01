Entretien avec Carole Labarre Cosmopolis Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Entretien avec Carole Labarre Rencontre programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones Vendredi 15 mars, 10h15 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Animation Maurizio Gatti

Née en 1966, Carole Labarre est originaire de la communauté innue de Pessamit sur la Côte-nord du Saint-Laurent. Inspirée par l’histoire de son peuple innu, elle donne, dans ses écrits, parole et voix aux aînés. Elle a étudié en foresterie. Elle vit à Sept-Iles et travaille à l’Institut Tshakapesh, institut culturel autochtone qui oeuvre à la préservation et au rayonnement du patrimoine culturel innu. L’or des mélèzes, paru en 2022 chez Mémoire d’encrier, est son premier roman.

Carole Labarre © Jennifer Fontaine