Paroles Autochtones – Exposition Cosmopolis Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Programme détaillé des rencontres, lectures et expositions disponible sur cosmopolis.nantes.fr

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 09:00 – 19:00

Gratuit : oui

Dans le cadre du Festival Paroles Autochtoness à Cosmopolis, expositions, podcasts et lectures électriques pour une immersion dans les univers artistiques et culturels des Premières Nations. IKWEWAK de Caroline MonnetAvec « Ikwewak », l’artiste multidisciplinaire Caroline Monnet met en scène des femmes des Premières Nations du Canada dans des poses et des costumes qui magnifient leur fierté et leur élégance. Un pied de nez à l’inconscient collectif et aux représentations stéréotypées des femmes autochtones et de leurs traditions. LE TEMPS DES INNUS. Sur les traces de Patricia LefebvreAu début des années 1990, Patricia Lefebvre s’installe pour de longues semaines en terre innue, sur la réserve de Mingan (Ekuanitshit) au Québec. Sur place, elle rencontre Rita Mestokosho, et quelques-unes des photographies composant ce reportage humaniste complètent les poèmes du recueil « Née de la pluie et de la terre » (éditions Bruno Doucey, 2014). ENTENDRE ET DESSINER de Olivier MazouéExposition de treize couvertures de romans réalisées par l’illustrateur et graphiste Olivier Mazoué pour leséditions Dépaysage. De par le processus créatif original qui les a fait naître, chacune des oeuvres exposées représente un terrain de rencontres : entre les arts, entre différentes individualités créatives, entre des auteur·es et leur lectorat. LECTURES ELECTRIQUES – création sonoreConception et lecture : Laurie Bellanca. Création sonore et dispositif technique : Benjamin ChavalÀ la manière d’une création radiophonique en direct, les lectures électriques sont une traversée d’extraits de textes lus à haute voix. Dérivant de livres en livres au sein d’un corpus prenant en compte le contexte dans lequel il se partage, cette performance convoque la sensation auditive, la mémoire de lecteur comme la capacité d’imagination du spectateur.vendredi 15 mars, 12h-12h45, 16h-16h45 et 18h-18h45 – (sur inscription : 02 52 10 82 00)

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr