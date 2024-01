Entretien avec Virginia Pésémapeo Bordeleau Cosmopolis Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Entretien avec Virginia Pésémapeo Bordeleau Rencontre programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones Jeudi 14 mars, 15h15

Animation Cécile Brochard

Métisse crie, née aux Rapides-des-Cèdres, Virginia Pésémapeo Bordeleau est peintre et romancière. Bachelière en arts plastiques, elle poursuit une oeuvre sensible dans laquelle famille et territoire, animaux mythiques et plantes et rochers forment un monde organique, chargé d’une énergie sans cesse renouvelée.

Elle a reçu plusieurs prix pour ses toiles. Elle a publié Ourse bleue (roman, La Pleine lune, 2007), De rouge et de blanc (poésie, Mémoire d’encrier, 2012), L’amant du lac (roman érotique, Mémoire d’encrier, 2013) et L’enfant hiver (roman, Mémoire d’encrier, 2014).

La peintre et romancière Virginia Pésémapeo Bordeleau © Ariane Ouellet