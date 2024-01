Ikwewak Cosmopolis Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Ikwewak Photographies de Caroline Monnet 14 – 17 mars Cosmopolis Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T14:00:00+01:00 – 2024-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Avec « Ikwewak », l’artiste multidisciplinaire Caroline Monnet met en scène des femmes des Premières Nations du Canada dans des poses et des costumes qui magnifient leur fierté et leur élégance.

Un pied de nez à l’inconscient collectif et aux représentations stéréotypées des femmes autochtones et de leurs traditions.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

© Caroline Monnet