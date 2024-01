Paroles autochtones Cosmopolis Nantes, jeudi 14 mars 2024.

Paroles autochtones Histoires et littératures du Canada contemporain 14 – 17 mars Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T14:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:59:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Du 14 au 16 mars 2024, le festival « Paroles autochtones. Histoire et littératures du Canada contemporain » met à l’honneur les artistes et auteurs autochtones francophones du Canada, à travers des entretiens et des lectures, des projections de films, des rencontres avec le public et des tables-rondes avec les acteurs du monde universitaire, culturel et éditorial attachés à la connaissance, à la valorisation et à la diffusion des littératures et des productions artistiques autochtones.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/