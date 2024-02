Payvagues Cosmopolis Nantes, mercredi 21 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-21 19:30 – 20:30

Gratuit : oui

« Payvagues » est une grande traversée éco-féministe d’un territoire désolé et en pleine mutation climatique, en quatre poèmes où quatre femmes sorcières ou chamanes initient un peuple à d’autres relations avec la nature. La langue minérale de Florence Jou se mêle aux créations musicales de Valérie Vivancos dans une atmosphère onirique et dystopique. Florence Jou est poète, performeuse et enseignante-chercheuse. Elle crée des espaces de rencontre entre les arts (photographie, graphisme, musique, vidéo…) et multiplie les supports. Depuis 2020, elle s’intéresse plus particulièrement aux fictions climatiques, à l’éco-féminisme et à la science-fiction. Après « Explorizons » (Lanskine, 2021) et « Payvagues » (L’Attente, 2023), elle écrit « Oxirages », un roman sur fond de guerre météorologique. Valérie Vivancos est improvisatrice et compositrice de musique électroacoustique. Ses projets de création en collaboration avec d’autres artistes l’ont emmenée au Brésil, au Danemark, sur le Danube ou encore à Hong-Kong. Elle travaille pour des musées des pièces musicales et radiophoniques, des organisations culturelles et humanitaires.

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

