Prix photo Terre solidaire – Photographies des lauréates Emily Garthwaite et Anush Babajanyan Cosmopolis Nantes, jeudi 15 février 2024.

En savoir plus sur cet événement : cosmopolis.nantes.fr

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-15 13:30 – 18:00

Gratuit : oui En savoir plus sur cet événement : cosmopolis.nantes.fr

Le Prix international de la photographie humaniste et environnementale Voilà un peu plus d’un an, la première ONG française de solidarité internationale et de développement, le CCFD-Terre solidaire, lançait la toute première édition de son prix international de la photographie humaniste et internationale. Les oubliés de la rivière Kosi et Les larmes du fleuve Tigre sont les récits de deux lauréates de ce Prix photo Terre Solidaire. La photographe arménienne Anush Babajanyan et la photojournaliste britannique Emily Garthwaite racontent à leur manière les problématiques environnementales et sociales liées aux interventions humaines sur des cours d’eau importants du continent asiatique. Les berges de la rivière Kosi en Inde comme les rives du fleuve Tigre en Irak ont été modifiées irrémédiablement et les écosystèmes radicalement transformés, fragilisant ainsi la vie des populations. Organisation : CCFD-Terre solidaire

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr