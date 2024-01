Prix photo Terre Solidaire Cosmopolis Nantes, 25 janvier 2024, Nantes.

Prix photo Terre Solidaire Le prix international de la photographie humaniste et environnementale 25 janvier – 10 mars Cosmopolis Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-25T13:30:00+01:00 – 2024-01-25T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Regrader pour comprendre le monde

Faire se rencontrer les engagements du CCFD-Terre Solidaire et ceux des photographes documentaires est l’objectif premier du Prix photo Terre Solidaire. Aveccette exposition, nous souhaitons mettre à l’honneur les premiers travaux exceptionnels des lauréates de cette première édition et raconter les nouvelles histoires nées de cette rencontre.

Au même titre que son action de soutien à des organisations partenaires à travers le monde au service de la souveraineté alimentaire, le CCFD-Terre Solidaire a voulu donner les moyens d’agir aux photographes. Le nombre de candidatures, plus de 480 provenant de 70 pays, et leur qualité ont démontré l’utilité et l’originalité de cette démarche.

Ce prix, dont la deuxième édition se tiendra en 2024, rappelle également notre histoire avec Sebastião Salgado. Cinquante ans après son reportage au Sahel avec le CCFD-Terre Solidaire, il nous a fait l’honneur de le présider. Nos liens étroits servent des combats communs toujours vivaces.

Le travail sur le long terme, l’identification des maux de notre planète et les stratégies pour y remédier sont autant d’actions invisibles révélées par les photographes de terrain.

Leur rôle est de donner à penser un monde de plus en plus complexe en faisant preuve d’une profonde empathie. Face à la fragilité d’une terre aux abois, la résilience et l’instinct de survie prédominent. Voilà l’histoire que nous racontent les deux sujets de l’exposition, que cela soit en Inde ou en Irak. Ces travaux donnent leur sens à notre démarche humaniste et environnementale.

Prenons maintenant le temps de regarder pour comprendre le monde.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/