Vodoun et création contemporaine Samedi 13 janvier 2024, 18h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limites des places disponibles

par Didier Houénoudé, Professeur titulaire d’histoire de l’art à l’Université d’Abomey Calavi (Bénin) et enseignant-chercheur invité à l’Université de Dresde (Allemagne)

Répondant à un journaliste qui l’interrogeait sur la place du vodoun dans son art, Dominique Zinkpè répondait : « Ce qu’on peut ressentir à travers le vaudou : le vaudou a quel parfum déjà ? Ce parfum, je peux le traduire en peinture. Le parfum du vaudou, c’est le sentiment devant une toile ». La réponse de l’artiste traduit la place notable qu’occupe le vodoun comme principale source d’inspiration dans sa démarche artistique. La situation de Zinkpè n’est pas isolée, elle est vécue par la majorité des plasticiens béninois pour qui le vodoun constitue une source inépuisable d’inspiration. « L’institution vodoun » elle-même est considérée par de nombreux observateurs comme intrinsèquement liée à toute production plastique et artisanale. Mon propos ici est de montrer l’influence que le sacré joue dans l’expression artistique, dans le paysage culturel du Bénin.

Didier Houénoudé est titulaire d’une licence en Histoire et d’une maîtrise en archéologie obtenus à l’université Nationale du Bénin. Il a réalisé une thèse de doctorat en Histoire de l’art à l’Universität Trier en Allemagne. Historien de l’art et enseignant-chercheur (Professeur Titulaire (CAMES) à l’Université d’Abomey-Calavi (République du Bénin) et actuellement Professeur invité à l’université technique de Dresde, son champ d’intérêt porte entre autres sur la problématique identitaire dans l’art contemporain africain, les questions patrimoniales, les arts vivants et de la scène, l’urbanisme et le développement des villes africaines. Il a dirigé la Direction de la Culture et du Patrimoine de la ville de Porto-Novo et a été Conseiller Technique à la Culture du Ministre de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme (2013-2014). Didier Houénoudé a aussi été chef adjoint du département d’Histoire et d’Archéologie chargé des affaires académiques et de la recherche (2014-2016/2016-2018), et a été Directeur du Patrimoine Culturel au Ministère du Tourisme et de la Culture (2016-2017). Il a dirigé l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture (INMAAC) de 2017 à 2022.

