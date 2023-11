Noël et Malanka, fêtes d’hiver en Ukraine Cosmopolis Nantes, 20 décembre 2023, Nantes.

Noël et Malanka, fêtes d’hiver en Ukraine Mercredi 20 décembre, 18h00 Cosmopolis

Venez découvrir le Noël et Malanka ukrainiens. Au programme : projections, histoires, contes et chants!

Les Fêtes d’hiver en Ukraine combinent d’anciennes traditions païennes et chrétiennes. Les rituels, les costumes, les textes des chants « chtchedrivky » et autres chants de Noël diffèrent non seulement selon les régions, mais parfois même au sein d’un même village. À l’époque soviétique, toutes les fêtes religieuses et traditionnelles étaient interdites. En conséquence, dans la plupart des régions d’Ukraine, la tradition authentique des célébrations a été interrompue pendant plusieurs décennies. Aujourd’hui, elle renaît progressivement ou se poursuit dans des endroits où les interdictions soviétiques ne pouvaient pas pleinement l’atteindre.

Organisé par l’association franco-ukrainienne Volya, avec la participation de l’école ukrainienne du samedi KalyNantes

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T18:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:30:00+01:00

