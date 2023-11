Visages d’Orient Cosmopolis Nantes, 15 décembre 2023, Nantes.

Visages d’Orient 15 décembre 2023 – 21 janvier 2024 Cosmopolis Entrée libre et gratuite

C’est la rencontre d’un homme avec des peuples d’Inde, d’Ouzbékistan et du Kirghizistan. Depuis les années 70, le photographe Jacky Robert sillonne le monde à la découverte de paysages, mais surtout au contact de femmes et d’hommes inspirants avec lesquels il échange et partage un instant de vie. Son chemin, ponctué de rencontres, a nourri des carnets de voyages, des albums photos et des vidéos. Les clichés qu’il nous livre sont une invitation au voyage et dressent un portrait sensible de l’humanité.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T13:30:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00