Le Delta le plus sûr du monde ? Cosmopolis Nantes, 10 décembre 2023, Nantes.

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

CAROLINE DE GRUYTER, la journaliste qui repense l’Europe

Dernier titre paru : Monde d’hier, monde de demain ; un voyage à travers l’empire des Habsbourg et l’Union europénne, Acte Sud, 2023

Caroline de Gruyter a vécu à Vienne. Comme tant d’autres, elle y a été frappée par la persistance dans la société, les mentalités et la culture autrichiennes, de l’ancien empire habsbourgeois, un siècle après sa disparition. Ensemble multilingue et multinational entouré de puissances rivales ou ennemies, l’empire austro-hongrois ressemblait à l’Union européenne. En quoi celle-ci mérite-t-elle l’appellation d’empire ? Et quels facteurs pourraient la faire éclater ? L’auteur a développé ces réflexions entre le Brexit et la pandémie, mais la crise ukrainienne actuelle leur donne une résonance prophétique.

GEERT MAK, le pionnier de la non-fiction

Dernier titre paru : Les rêves d’un Européen au XXIe siècle, trad. Guillaume Deneufbourg, Gallimard, 2022

Comment l’Europe a-t-elle géré les crises qui ont secoué le continent depuis 1999 jusqu’à aujourd’hui ? L’auteur interroge à la fois les grands mouvements de l’Histoire et les vies des citoyens qui ont dû en subir les conséquences, mettant en lumière ce qui nous lie, mais aussi ce qui nous divise en tant qu’Européens. Cet essai nous invite à revisiter les événements qui ont marqué le début du XXIe siècle, de la tragédie du 11-Septembre jusqu’à l’agression armée de la Russie contre l’Ukraine.

DAVID VAN REYBROUCK, Enfin l’expression d’une intelligence optimiste

Dernier titre paru : Nous colonisons l’avenir, trad. Benoît-Thaddée Standaert, Actes Sud, 2023

Dans la lignée de Contre les élections (2014), David Van Reybrouck a écrit un plaidoyer bref et sans équivalent en faveur de la justice climatique. Un constat sans appel qui se transforme en leçon d’optimisme et propose des solutions politiques aptes à renouveler la vie démocratique.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:30:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00

