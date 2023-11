Entre imagination et réalité : le nouveau roman contemporain Cosmopolis Nantes, 10 décembre 2023, Nantes.

Entre imagination et réalité : le nouveau roman contemporain Dimanche 10 décembre, 17h15 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Modératrice : Camille Thomine, journaliste à Lire Magazine Littéraire

MARENTE DE MOOR, l’artiste tactile

Dernier titre paru : La Vierge néerlandaise, trad. Arlette Ounanian, Les Argonautes éditeur, 2023

Été 1936. Janna, 18 ans, est envoyée en Allemagne près d’Aix-la-Chapelle. Un ami de son père, Egon von Bötticher, doit l’aider à se perfectionner au fleuret. Grand maître d’escrime, von Bötticher réside dans une belle propriété, le Raeren, où il organise, malgré leur interdiction, des combats de Mensur avec armes réelles. Janna cherche à percer le mystère unissant cet homme avec son père et tombe inévitablement sous le charme de son maître charismatique. Bien plus que l’histoire d’un premier amour délicieusement rendue, La Vierge néerlandaise explore l’initiation de Janna au monde adulte comme une expérience contradictoire et troublante. Et, ainsi que Janna le formule lorsqu’elle rentre aux Pays-Bas : « Je ne pouvais pas revenir en arrière. C’était un aller sans retour. »

STEFAN HERTMANS, le poète qui fait parler le silence

Dernier titre paru : Une ascension, trad. Isabelle Rosselin, Gallimard, 2022

Se promenant dans sa ville natale de Gand un jour de 1979, le narrateur tombe en arrêt devant une maison : visiblement à l’abandon derrière une grille ornée de glycines, cette demeure l’appelle. Il l’achète aussitôt et va y vivre près de vingt ans. Ce n’est qu’au moment de la quitter qu’il mesure que ce toit fut également celui d’un SS flamand, profondément impliqué dans la collaboration avec le Troisième Reich. Le lieu intime se pare soudain d’une dimension historique vertigineuse : qui était cet homme incarnant le mal ? Qui étaient son épouse pacifiste et leurs enfants ? Comment raconter l’histoire d’un foyer habité par l’abomination, l’adultère et le mensonge ?

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:15:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

2023-12-10T17:15:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

Marente de Moor