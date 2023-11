Le roman psychologique Cosmopolis Nantes, 10 décembre 2023, Nantes.

Dimanche 10 décembre, 16h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

ANNE EEKHOUT, la muse néerlandaise

Dernier titre paru : Mary, Gallimard, 2023

Le roman tourne autour de la jeune Mary Shelley, encore adolescente, qui tombe passionnément amoureuse d’Isabella chez qui elle réside. Plus tard devenue « femme de », elle passe un hiver avec Byron en Suisse, moment qui sera un autre creuset à son écriture. Un roman puissant qui interroge la question de la création, de l’altérité et de la solitude, et de la maternité – avec un certaine violence par moment.

PETER TERRIN, l’auteur ou le biophobe

Dernier titre paru : Le gardien, trad. Anne-Lucie Voorhoeve, Gallimard, 2013

Harry et Michel vivent au sous-sol d’un immeuble de luxe dans des conditions sommaires, en tant que gardiens. Dehors, c’est sans doute la guerre nucléaire, personne ne sait. Aucun signe de vie n’est perceptible à l’extérieur mais Harry et Michel surveillent néanmoins l’immeuble avec une discipline militaire : «l’organisation» pour laquelle ils travaillent le leur demande, et ils espèrent obtenir leur mutation dans une villa en récompense de leur vigilance sans faille. Le gardien échappe à tous les genres littéraires. La descente aux enfers de deux hommes dans l’atmosphère absurde d’un monde dépersonnalisé nous tient en haleine jusqu’à la dernière page, tout en nous renvoyant à nos interrogations sur la paranoïa et la violence du monde moderne.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

Peter Terrin