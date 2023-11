Histoires de famille(s) Cosmopolis Nantes, 10 décembre 2023, Nantes.

Histoires de famille(s) Dimanche 10 décembre, 14h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Modératrice : Camille Thomine, journaliste à Lire Magazine Littéraire

LIEVE JORIS, la référence de la littérature sans frontière

Dernier titre paru : Fonny, trad. Marie Hooghe, Actes Sud, 2022

Alors qu’elle travaille à un nouveau livre, Lieve Joris apprend que son frère Fonny est dans le coma après un accident de voiture. Énième épisode du drame familial tissé autour de la trajectoire de cet aîné magnétique et tourmenté qui a toujours occupé une place à part. L’auteure décide de consigner les conversations, visites et péripéties occasionnées par l’événement. En contrepoint du récit de ce rassemblement au chevet du blessé, elle livre ses souvenirs d’enfance dans la commune flamande de Neerpelt, esquissant les étapes de son itinéraire, amorcé comme une évasion.

LIZE SPLIT, l’étoile montante de la littérature flamande

Dernier titre paru : Je ne suis pas là, trad. Emmanuelle Tardif, Actes Sud, 2023

Léo vit avec son petit ami Simon depuis dix ans. Lié par une enfance troublée, le couple vit parfaitement heureux. Jusqu’à ce que tout change : Simon rentre chez eux au milieu de la nuit et Léo ne le reconnaît plus, ni dans ses gestes, ni dans ses mots. Lentement, l’existence méticuleusement construite de Léo s’effondre, jusqu’à mettre sa vie en danger… Après le très remarqué « Débâcle », Lize Spit revient avec une troublante histoire de dévotion et de trahison en forme de thriller haletant.

ADRIAAN VAN DIS, l’écrivain voyageur et engagé

Dernier titre paru : Quand je n’aurai plus d’ombre, trad. Daniel Cunin, Actes Sud, 2021

Drapée dans ses secrets, une femme âgée annonce sans ménagement à son fils qu’elle compte sur lui pour abréger sa fin de vie. Ce dernier négocie : il ne l’aidera que si elle accepte d’éclaircir tels mystères qui pèsent sur l’histoire familiale. Saisissant portrait d’une aventurière, ode enragée à une mère impossible, ce roman irrévérencieux laisse libre cours à la verve d’un écrivain aux prises avec celle qui l’a mis au monde.

