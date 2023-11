Un monde moderne paranoïaque Cosmopolis Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

Un monde moderne paranoïaque Samedi 9 décembre, 19h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Modératrice : Camille Thomine, journaliste à Lire Magazine Littéraire

LIZE SPIT (1988)

Cette Flamande a grandi à Viersel et vit à Bruxelles depuis 2005. Après des études de cinéma au RITS (Master en écriture de scénario), elle enseigne l’écriture de scénarios au sein de l’école Wisper. En 2013, elle remporte le prix du jury et celui des lecteurs de WriteNow !, un prestigieux concours d’écriture. Het smelt, traduit en français sous le titre Débâcle (Actes Sud, 2018) est son premier roman. Celui-ci s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires et lui a valu de nombreux prix littéraires aux Pays-Bas et en Belgique. Il a été rapidement traduit en neuf langues.

PETER TERRIN (1968)

Peter Terrin, écrivain flamand, est l’auteur de deux recueils de nouvelles et de dix romans. Après Le Gardien (Gallimard, 2013), Post Mortem (inédit en France), il a publié chez Actes Sud Monte-Carlo (2017) et Enneigement (2021).

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

Lize Spit