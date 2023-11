Où va l’Europe ? Cosmopolis Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

Où va l’Europe ? Samedi 9 décembre, 17h45 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

CAROLINE DE GRUYTER (1963)

Caroline de Gruyter est correspondante pour les affaires européennes du grand journal néerlandais NRC Handelsblad. De 2008 à 2013, elle a couvert la crise de l’euro et la politique européenne. Ses reportages lui ont valu le prix Anne Vondeling.

MARENTE DE MOOR (1972)

Romancière et chroniqueuse néerlandaise, elle a remporté le prix AKO 2011 et le prix de l’Union européenne 2014 pour son roman De Nederlandse-maagd. Son oeuvre est traduite en seize langues.

GEERT MAK (1946)

Historien et journaliste néerlandais, il publie des livres traitant de l’histoire de l’Europe. Mais Geert Mak a d’abord écrit plusieurs récits portant sur l’histoire des Pays-Bas : Une petite histoire d’Amsterdam, Le siècle de mon père et Que sont devenus les paysans ? Il est devenu, en quelques années seulement, l’un des écrivains les plus populaires aux Pays-Bas. Son livre Voyage d’un Européen à travers le XXe siècle s’y est vendu à plus de 350 000 exemplaires et a été traduit en plusieurs langues. Geert Mak a été nommé deux fois Historien de l’année aux Pays-Bas.

STEFAN HERTMANS (1951)

Né à Gand en 1951, il a publié plusieurs recueils de poésie, des essais et des romans. Son oeuvre poétique a été récompensée par le prix triennal de la Communauté flamande. Son roman Guerre et Térébenthine, traduit dans vingt-quatre langues, a été nommé pour le Man Booker International Prize. Il a publié tous ses romans aux éditions Gallimard dont Une ascension, en janvier 2022. Dans la collection « Arcades » paraît également, en mai 2022, Poétique du silence, un volume regroupant quatre essais sur la modernité poétique dans ses rapports au langage et au mutisme. Il est aussi l’auteur du célèbre recueil de poésie Sous un ciel d’airain traduit par Philippe Noble dans la collection «Du monde entier».

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:45:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

