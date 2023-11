Voyager ? Pourquoi ? Pour écrire !? Cosmopolis Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

Modératrice : Margot Dijkgraaf, critique littéraire

ADRIAAN VAN DIS (1946)

Il a grandi dans une famille métissée rapatriée d’Indonésie. Après des études de néerlandais à Amsterdam et d’afrikaans dans la région du Cap, Adriaan van Dis a opté pour l’écriture, après un détour par le militantisme anti-apartheid et le journalisme littéraire. Grand connaisseur de l’Afrique, sincèrement engagé en faveur du Sud, il se fait d’abord connaître comme auteur de récits de voyage puis développe une majestueuse série d’auto-fictions où il dénoue les fils d’une identité multiculturelle à travers une écriture raffinée. Ses romans ont paru chez Gallimard et Actes Sud.

LIEVE JORIS (1953)

Titre paru : Sur les ailes du dragon, trad. Arlette Ounanian, Actes Sud, 2019

Depuis plus de trente ans, Lieve Joris quitte régulièrement l’Europe pour tenter de saisir l’extrême complexité du monde. Dans Sur les ailes du dragon, elle relate ses allers-retours entre Dubaï, la Chine, l’Afrique du Sud et le Congo afin de saisir les échanges qu’entretiennent aujourd’hui Africains et Chinois, et plus particulièrement les trajectoires de commerce qui s’étendent, se complexifient et s’affinent. Ce récit foisonnant de vies et d’émotions révèle un monde tourbillonnant où l’Europe ne serait plus qu’un musée.

RAOUL DE JONG (1984)

Dernier titre paru : Jaguarman, Buchet-Chastel, 2023

Raoul est âgé d’à peine 30 ans quand il reçoit le courriel suivant : JE CHERCHE MON FILS RAOUL DE JONG. De cette rencontre tardive avec son père, naissent de nombreux espoirs et autant de questions, notamment sur son ascendance surinamaise. Une rapide mention d’un ancêtre homme-jaguar retient l’attention du jeune homme. Raoul se lance à la recherche de cet ancêtre qui l’emmènera dans les rues étouffantes de Paramaribo. Le jeune écrivain part à la recherche de sa propre humanité, signant un livre d’aventures, de magie et de résistance, un véritable manifeste optimiste.

2023-12-09T14:45:00+01:00 – 2023-12-09T16:15:00+01:00

