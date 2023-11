Les colonies néerlandaises et belges : Indonésie, Suriname, Congo… Cosmopolis Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

Les colonies néerlandaises et belges : Indonésie, Suriname, Congo… Vendredi 8 décembre, 18h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Modérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges

DAVID VAN REYBROUCK (1971)

David Van Reybrouck, né en 1971 en Belgique flamande, militant pour la démocratie et le climat, est essayiste, historien, romancier, et auteur de théâtre. Il a notamment publié chez Actes Sud Congo. Une histoire (prix Médicis essai 2012), Contre les élections (2014), Odes (2021) et en 2022 il signe un époustouflant livre politique et poétique Révolusi l’Indonésie et la naissance du monde moderne (Actes Sud).

LIEVE JORIS (1953)

Disciple de Ryszard Kapuscinski et de V.S. Naipaul, la belge Lieve Joris s’est imposée comme une référence de la littérature voyageuse néerlandophone. Amoureuse du Congo, auquel elle a consacré une grande part de son oeuvre, cette coureuse de chemins prête l’oreille à tous ceux qui croisent sa route, et met sa plume de portraitiste au service d’une inlassable exploration des hommes et du monde. Depuis 2009 et jusqu’en août 2012, Lieve Joris s’est rendue régulièrement en Chine, dans des villes comme Canton où se concentre la diaspora africaine. Pour nourrir son dernier livre, elle y a scruté, à hauteur d’homme, les destins de ceux qui bâtissent les relations naissantes entre la Chine et l’Afrique. Ses livres sont publiés chez Actes Sud.

RAOUL DE JONG (1984)

Il est né à Rotterdam d’une mère néerlandaise et d’un père surinamais qu’il a très peu connu. Journaliste, écrivain et scénariste, il vit entre Paris et Rotterdam. Il a écrit plusieurs chroniques de ses voyages, notamment une traversée de l’Afrique de l’Ouest à l’âge de 19 ans. Il a été récompensé pour Jaguarman lors de la Boekenweek 2023, l’une des plus prestigieuses nominations littéraires néerlandaises.

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

