Modérateur : Amandine Glévarec, journaliste littéraire

PETER VAN DONGEN (1966), le dessinateur à la recherche de son histoire

Il est né à Amsterdam d’un père hollandais et d’une mère indonésienne. Enfant, sa mère a vécu la guerre d’indépendance de l’Indonésie et ce sont ses souvenirs qui donnent à son fils l’idée d’un roman graphique sur le conflit.

Après trois années de recherche, l’auteur créé l’album Rampokan-Java, sorti aux Pay-Bas en 1998 puis sa suite Rampokan-Célèbes en 2004. Ce diptyque traduit en français, allemand, indonésien et anglais, remporte plusieurs prix, dont le Prix du Lion en 1999 à Bruxelles. Avant cela, la médaille du prix néerlandais de bande dessinée Stripschap avait récompensé Muizentheater (Le théâtre des souris) en 1991. En 2013, à la demande de la marque de vêtements Gant International, Van Dongen dessine l’album Drie dagen in Rio (Trois jours à Rio), qui raconte la jeunesse du fondateur de la marque, Lennart Björk. Van Dongen travaille en collaboration avec Teun Berserik aux albums 25 et 26 de la série Blake et Mortimer d’Edgar P. Jacobs, qui sont respectivement publiés en novembre 2018 et novembre 2019. En mars 2018, Van Dongen reçoit le prix Stripschap pour l’ensemble de son oeuvre.

Dernier album paru

Le Millième Bras du Mékong (tome 2 La Vallée des Immortels – Blake et Mortimer), scénario Yves Sente, Dargaud, 2019

