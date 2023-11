Noctambule Cosmopolis Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

Noctambule 8 – 10 décembre Cosmopolis Entrée libre et gratuite

«Bart Koetsier a parcouru l’Europe pendant plus d’une décennie, poussé par un sombre désir romantique pour la grande ville “après l’heure de fermeture”. Attiré par le côté trouble d’une culture lissée, il s’est perdu dans la vie nocturne anarchique de la rue, photographiant les scènes rugueuses, frustes et débridées qui se déroulaient sous ses yeux. Koetsier a été témoin de tout cela sans vouloir y participer. Libre de tout jugement, il rapporte comment la bourgeoisie se transforme en une forme plus animale d’elle-même, comment l’ivresse de la vie nocturne se mêle au parfum des rues et à ceux pour qui les arpentent. Noctambule est la compression d’une longue expérience de disparition dans la nuit; une période floue pendant laquelle Koetsier s’est délibérément remis à l’anonymat, aux situations sur lesquelles personne ne semblait vraiment avoir le contrôle. Le spectateur est attiré par le côté obscur du “pays des merveilles” bohème qui apparaît furtivement entre le crépuscule et l’aube.»

Margot Dijkgraaf

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T13:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00