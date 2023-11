Flash conférences – Les Européens et la mondialisation Cosmopolis Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

2023-12-07

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : oui Sur réservation : Tél. 02 52 10 82 00

Avec Michel Catala, Stanislas Jeannesson, Bernard Michon, Céline Pauthier, Jenny Raflik et Eric Schnakenbourg, chercheuses et chercheurs, Nantes Université-CRHIA Six historiennes et historiens décryptent pendant 8 minutes une date importante dans l’histoire de la mondialisation. Ces flash-conférences permettent, dans un format dynamique et accessible, de mettre en lumière des événements parfois méconnus qui sont significatifs de la diversité, de la complexité et de la richesse des échanges et des circulations entre les Européens et le monde. Thèmes des flash conférences :– 1684 : penser la diversité humaine– 1920 : peut-on parler d’un « déclin de l’Europe » après la Première Guerre mondiale ?– 1958: La Guinée dit NON à de Gaulle– 1992: l’exposition « Les Anneaux de la mémoire », Nantes regarde son passé– 1999: la bataille de Seattle, tempête sur la mondialisation– 2004: les attentats de Madrid Conférences organisées par Nantes Université – CRHIA, dans le cadre de la publication de l’ouvrage « Les Européens et la mondialisation, du XVe siècle à nos jours », aux Presses Universitaires de Rennes, sous la direction de Michel Catala, Stanislas Jeannesson et Eric Schnakenbourg.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr