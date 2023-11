Casa Palabres Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Casa Palabres Cosmopolis Nantes, 11 novembre 2023, Nantes. Casa Palabres Samedi 11 novembre, 12h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles Au programme :

12h30 – COMMÉMORATION Jetée de gerbe de fleur à la Passerelle Schoelcher en mémoire aux tirailleurs dits sénégalais morts pour la France lors de la 1ère Guerre Mondiale

12h50 – DÉJEUNER à la Maison de l’Afrique à Nantes

14h15 – GRANDE CONFÉRENCE « L’Afrique francophone est-elle désormais irréconciliable avec la France ? Du gâchis français aux nouveaux rapports à venir, à inventer ? »

Intervenants : Pierre E. MOUKOKO, Bakary DIALLO & Norbert NAVARRO

Modération : Ardiouma SIRIMA

16h30 – CONTE MUSICAL Performance de deux contes musicaux de Jacques ADEDZE (conteur), Willy SANOU (balafoniste) & Foli Yao SÉNA (conteur)

17h40 – TABLE RONDE « Diaspora, investir ici ou en Afrique ? Cas typique de l’immobilier » Proposée dans le cadre de l’Université d’été du 11 novembre par l’Association BCT : Business Connection Team.

Intervenants : Oumy SALL, Agnès KOUAMENAN, Sidonie N’GUESSAN, Stéphane HAPPI & Demba DAMBELE

Modération : Ide Rosine DEUMAGA Cette journée est organisée par le collectif la Maison de l’Afrique Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T12:30:00+01:00 – 2023-11-11T19:30:00+01:00

2023-11-11T12:30:00+01:00 – 2023-11-11T19:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes latitude longitude 47.214197;-1.562628

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/