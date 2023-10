Tomate Impact Cosmopolis Nantes, 4 novembre 2023, Nantes.

Tomate Impact 4 – 19 novembre Cosmopolis

L’exposition Tomate Impact sensibilise aux conséquences de notre système alimentaire sur les changements climatiques, et sur la faim dans le monde. Elle vise aussi à mobiliser, tout le monde peut réellement changer les choses et contribuer à un monde plus équitable, durable et solidaire.

En découvrant les faits et chiffres clés des 8 panneaux, nous suivons les relations entre l’achat d’une tomate hors saison, sa manière de la produire et le changement climatique et la faim dans le monde.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00