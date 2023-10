LISA : l’histoire dont vous êtes la migrante Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes LISA : l’histoire dont vous êtes la migrante Cosmopolis Nantes, 4 novembre 2023, Nantes. LISA : l’histoire dont vous êtes la migrante 4 – 19 novembre Cosmopolis Une exposition immersive où vous serez amené à choisir la suite de l’histoire, tout au long du parcours de Lisa, jeune tchadienne.

Le samedi 4 novembre, un vernissage sera organisé avec une visite de l’exposition, suivie d’une petite animation.

A partir de 20h, une projection du film «Partir à l’aventure» sera proposée, dans le cadre du Festival Alimenterre. En effet, ce film questionne les liens entre des parcours migratoires et nos systèmes de production agricole. La projection sera suivie d’un débat. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

