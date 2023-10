Vers une agroécologie paysanne et solidaire Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Vers une agroécologie paysanne et solidaire Cosmopolis Nantes, 4 novembre 2023, Nantes. Vers une agroécologie paysanne et solidaire 4 – 19 novembre Cosmopolis Comment voir l’urgence des luttes pour la souveraineté alimentaire et le soutien à une agro écologie paysanne et solidaire dans le monde.

Voir comment des paysans développent des modèles de cultures, de productions, avec respect de la qualité alimentaire, de la santé, de la création et d’un dveloppement durable, dans des circuits d’échanges respectueux de l’éco système.

Une démarche citoyenne – une démarche solidaire qui nous concerne tous – dans tous les pays du monde. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes latitude longitude 47.214197;-1.562628

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/