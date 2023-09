Démonstration de sérigraphie Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Démonstration de sérigraphie Cosmopolis Nantes, 29 octobre 2023, Nantes. Démonstration de sérigraphie Dimanche 29 octobre, 15h00 Cosmopolis Prix libre Démonstration de sérigraphie sur papier ou «Apporte ton tee/tote bag» pour te faire sérigraphier le visuel de l’affiche COSMOS BiB#2 !

par Animal Social Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes latitude longitude 47.214197;-1.562628

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/