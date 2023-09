Lecture musicale – Tête de fantôme Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Lecture musicale – Tête de fantôme Cosmopolis Nantes, 28 octobre 2023, Nantes. Lecture musicale – Tête de fantôme Samedi 28 octobre, 17h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles Lecture acid house du roman Tête de Fantôme de Guyseika, une plongée dans le Londres des musiques électroniques du début des années 90. La lecture est accompagnée musicalement par quelques classiques techno et house des nuits de l’époque.

Suivi d’un thé dansant acid house Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

