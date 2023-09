Atelier Enfants – Les rebuts de Frankenstein Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier Enfants – Les rebuts de Frankenstein Cosmopolis Nantes, 22 octobre 2023, Nantes. Atelier Enfants – Les rebuts de Frankenstein Dimanche 22 octobre, 15h00 Cosmopolis À partir de 6 ans. 2 €/ personne. Matériel fourni. Atelier en continu animé par Ovni Delaville aka Marlène Hélois

» Dans la décharge, les déchets s’accumulent. Les histoires aussi. Francesca Frankenstein, l’arrière-arrière-arrière-petite fille du célèbre docteur Frankenstein a décidé de récupérer les petits objets et les papiers que tout le monde jette pour leur redonner une nouvelle vie, une nouvelle histoire. »

Enfile ta blouse blanche de docteur Frankenstein (ou un vieux t-shirt) et viens réaliser ta créature hybride! Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cosmopolis
18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes
Nantes
Loire-Atlantique

