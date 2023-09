Visite et film Cosmopolis Nantes, 18 octobre 2023, Nantes.

Visite et film Mercredi 18 octobre, 16h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

16h : Parcours de l’exposition avec l’un des artistes de Cosmo Bib #2

17h : Projection du film Undergronde

UNDERGRONDE

Réal. Francis Vadillo (France, 2016), Prod. Pages et Images

76 min

Le documentaire nous entraîne à travers l’Europe du fanzinat, à la découverte de pratiques artistiques devenues un langage commun et fédérateur, en dehors des circuits institutionnels et marchands. Dans tout le continent, les lieux de l’underground prolifèrent. Des univers inventifs où l’on s’active, on crée. Où les artistes n’obéissent qu’à une seule règle : « Fais-le toi-même ! », « Do it yourself ! ».

Le principe de l’underground est celui du mouvement, de la rencontre et de l’aléatoire. Rien n’est vraiment organisé, ou au dernier moment. Une dérive territoriale au fil du désir des personnes et de leurs créations.

Voir la bande annonce

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « cinu00e9maniak », « cache_age »: 86400, « description »: « Le documentaire nous entrau00eene u00e0 travers lu2019Europe du fanzinat, u00e0 la du00e9couverte de pratiques artistiques devenues un langage commun et fu00e9du00e9rateur, en dehors des circuits institutionnels et marchands. Dans tout le continent, les lieux de lu2019underground prolifu00e8rent. Des univers inventifs ou00f9 lu2019on su2019active, on cru00e9e. Ou00f9 les artistes nu2019obu00e9issent quu2019u00e0 une seule ru00e8gle : u00ab Fais-le toi-mu00eame ! u00bb, u00ab Do it yourself ! u00bb.nLe principe de lu2019underground est celui du mouvement, de la rencontre et de lu2019alu00e9atoire. Rien nu2019est vraiment organisu00e9, ou au dernier moment. Une du00e9rive territoriale au fil du du00e9sir des personnes et de leurs cru00e9ations. », « type »: « video », « title »: « UNDERGRONDE – Bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aPeCbbyqBXc/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aPeCbbyqBXc », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCha-UmKVWiRkFqbkcg7nxgg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/aPeCbbyqBXc?si=fllwPfLwBE1HSSYW »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00