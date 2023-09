Concert, DJ Set et live sérigraphique Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Concert, DJ Set et live sérigraphique Cosmopolis Nantes, 12 octobre 2023, Nantes. Concert, DJ Set et live sérigraphique Jeudi 12 octobre, 18h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Concert de Saintes (Anne-Sophie Le Creurer), DJ set de Prinzessin et live sérigraphique d’Animal Social/Mandre à l’occasion de l’inauguration de Cosmo Bib #2, du 12 au 29 octobre à Cosmopolis.

Saintes (Nantes) : Chanson française / French pop/ Synthpop

www.instagram.com/_saintes/

soundcloud.com/saintes

saintes.bandcamp.com/ DJ set Prinzessin (Nantes) :Synthetic music for troubled souls…

tonnrecordings.com/artists/prinzessin Animal Social/Mandre : perf.sérigraphique Punk

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

