Photographies de Sonia Louër

Infographiste au quotidien, Sonia Louër met en scène les mots et les images. Puis est venue, en 2017, une passion, la photographie. En voyage pour la 1ère fois au Sénégal, Sonia Louër nous raconte son parcours en images. HARMONIE AUTOUR DES COULEURS

Peintures de Jessica Lundi Léandre

Jessica Lundi Léandre se concentre sur l’esthétisme, la couleur et la représentation du beau. Elle peint des personnes noires car ce sont, selon elle, des sujets pluriels. Sa série de toiles est facilement reconnaissable par son fond bleu et une auréole dorée représentant les icônes bibliques. CARNET DE VOYAGE AU CAMEROUN

Photographies de Mélanie Laurençon-Luis

De retour de son premier voyage en Afrique, Mélanie Laurençon propose un regard authentique sur le Cameroun, à travers son carnet photographique des villes de Douala, Yaoundé, Kribi et Maka-Libamba.

