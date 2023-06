Les filles du Vaudou Cosmopolis Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les filles du Vaudou Samedi 15 juillet, 15h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles En présence de la réalisatrice Catherine De Clippel

Documentaire de Catherine de Clippel et Jean-Paul Colleyn · 27 min · 1999

Dans le village togolais de Fiata, Akwélé, une des filles d’un prêtre vaudou renommé, doit se marier. Mais avant d’être donnée à son époux, il faut rituellement la séparer du dieu vaudou auquel elle a été vouée en raison des circonstances qui ont présidé à sa naissance.

Projection suivi d'un dialogue avec le public Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

Fête du vaudou Porto-Novo – Bénin – 2019 © C.De Clippel

