Les artistes de la cour d’Abomey (XVIIIe -XIXe siècles) Cosmopolis Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Les artistes de la cour d’Abomey (XVIIIe -XIXe siècles) Cosmopolis Nantes, 8 juillet 2023, Nantes. Les artistes de la cour d’Abomey (XVIIIe -XIXe siècles) Samedi 8 juillet, 17h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Par Gaëlle Beaujan, docteure en anthropologie sociale, directrice des collections africaines au musée du Quai Branly-Jacques Chirac

L’art classique africain n’est pas toujours anonyme. À Abomey, ancienne capitale du royaume du Danhomè, des ateliers spécialisés étaient mis en place sous contrôle du roi. Cette conférence évoquera le récit d’installation des artistes, leurs spécificités et contribuera à esquisser l’histoire de l’art d’Abomey à la veille de la colonisation. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00 Palais royaux d’Abomey © CRA-terre / Ensag Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les artistes de la cour d’Abomey (XVIIIe -XIXe siècles) Cosmopolis Nantes 2023-07-08 was last modified: by Les artistes de la cour d’Abomey (XVIIIe -XIXe siècles) Cosmopolis Nantes Cosmopolis Nantes 8 juillet 2023