Coopération entre le Bénin et la Loire-Atlantique Cosmopolis Nantes, 5 juillet 2023, Nantes.

Coopération entre le Bénin et la Loire-Atlantique Mercredi 5 juillet, 18h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Regards croisés sur une coopération entre le Bénin et le département de Loire Atlantique.

Entre 2019 et 2020, le Département de le l’Ouémé, la Commune d’Adjohoun et le Département de Loire-Atlantique signent un pacte d’amitié et une convention de coopération décentralisée. Le partenariat s’articule autour de plusieurs axes : Jeunesse, Éducation, Culture et Sport – Handicap et Santé – Nutrition. L’événement « Le Bénin en majesté » est une belle occasion pour s’arrêter quelques instants et faire parler les acteurs de ces nombreux projets en cours et à venir. En présence de Fanny Sallé, conseillère départementale en charge des solidarités internationales au département de la Loire-Atlantique.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:30:00+02:00

