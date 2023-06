Soirée SINGA Nantes Cosmopolis Nantes, 4 juillet 2023, Nantes.

Soirée SINGA Nantes Mardi 4 juillet, 19h00 Cosmopolis Inscription jusqu’au 2 juin : https://www.helloasso.com/associations/singa-nantes/evenements/soiree-de-cloture-singa-nantes-4-juillet

SINGA est une association française spécialisée dans l’intégration des personnes réfugiées et migrantes.

SINGA Nantes agit pour permettre à chacun.e, quelle que soit son origine, de se révéler, de concrétiser son rêve d’entreprise ou d’association et de contribuer ainsi à la construction d’une société plus inclusive.

À Nantes, SINGA anime un parcours entrepreneurial pour permettre à chacun.e, quelle que soit son origine, de révéler ses envies et ses compétences et de concrétiser son rêve d’entreprise ou d’association.

La quatrième promotion a terminé son accompagnement de 6 mois, il est donc l’heure pour ces 15 entrepreneurs porteurs de 12 projets de pitcher lors de la soirée de clôture !

Si vous souhaitez découvrir des projets inspirants et porteurs de sens, venez assister à la soirée de clôture de SINGA Nantes !

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T19:00:00+02:00 – 2023-07-04T21:30:00+02:00

