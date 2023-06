Le Genre oral Gèlèdé Cosmopolis Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Genre oral Gèlèdé Cosmopolis Nantes, 1 juillet 2023, Nantes. Le Genre oral Gèlèdé Samedi 1 juillet, 15h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Par Jean-Yves Augel, commissaire de l’exposition

Le Gèlèdè est le culte aux mères, à la mère primordiale, par extension à toutes les ancêtres et partant à toutes les femmes.

Dans le royaume yoruba du Kétu, au pouvoir matriarcal, le hommes ont un jour dérobé le pouvoir ; Il s’en est suivie une période de désastres : sécheresse, épidémies…Pour apaiser cette colère les hommes ont instauré le culte gèlèdè. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

