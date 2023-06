Les Agodjié Cosmopolis Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les Agodjié Samedi 24 juin, 15h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Par Dominique Colas, membre du comité scientifique Le Bénin en Majesté, spécialiste des Agodjié

Appelées les Amazones du Dahomey, les Agodjié constituèrent pendant 2 siècles une armée de femmes soldats redoutée et ne furent battues que par l'armée française en 1892, lors de la chute du roi Béhanzin.

