La culture et le patrimoine, leviers de croissance au Bénin

Dimanche 18 juin, 18h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Table ronde avec :

– José Pliya, Chargé de mission Tourisme, Arts et Culture auprès du Président de la République du Bénin

– Carole Borna, conseillère pour les Arts auprès du Ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture du Bénin

– Noureini Tidjani-Serpos, président du comité de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin, président de la fondation africaine pour le développement culturel. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T18:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:30:00+02:00

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

