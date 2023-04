Ensemble Utopik joue Ysang Yun Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Ensemble Utopik joue Ysang Yun Cosmopolis, 3 juin 2023, Nantes. Ensemble Utopik joue Ysang Yun Samedi 3 juin, 20h00 Cosmopolis Tarif : 5€ à 10€ Ysang Yun a travaillé sous la direction de Pierre Revel au Conservatoire national supérieur de Paris, puis de 1958 a 1959, il suit des cours à la Musikhochschule de Berlin avec Boris Blacher. Il a été Membre de l’Académie européenne des arts de Salzburg, de la Société internationale de musique contemporaine, titulaire de la médaille du Goethe Institut de Munich. Dans ses compositions Ysang Yun a développé la musique coréenne en utilisant des pratiques de performance d’Asie de l’Est mais avec des instruments européens et d’autres techniques.

Créé en 2004 à Nantes, l’Ensemble Utopik est un collectif de musiciens interprètes passionnés par le répertoire des XXe et XXIe siècles. En 2007, les musiciens de l’ensemble imaginent les Rencontres Utopik : inviter ou jouer des compositeurs de renommée nationale ou internationale. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:30:00+02:00

