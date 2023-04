Jung-min KIM Cosmopolis Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Jung-min KIM Cosmopolis, 25 mai 2023, Nantes. Jung-min KIM Jeudi 25 mai, 20h00 Cosmopolis Tarif : de 5€ à 10€ Jung-min KIM – chanteuse

Kwangsu CHOI – percusionniste – «Gosu»

Jung-min KIM est une artiste confirmée de la scène musicale coréenne.

Elle est diplômée en musique coréenne et pansori* à l’université Chung-Ang. Elle est présidente du Gugak Research Institute et collabore au journal des arts traditionnels.

Elle a été la lauréate de nombreuses récompenses en musique traditionnelle coréenne : grand prix au Namwon Master Singing Competition, le grand prix « Prix présidentiel » au 19e Song Man-gap – compétition des Maîtres Pansori, le grand prix dans la section monodrame du World Theatre – festival organisé en Tchécoslovaquie.

Jung-min KIM a interprèté à de nombreuses reprises, deux des Pansori du répertoire : Heungboga, Jeokbyeokga.

Elle a également été actrice dans plusieurs films ou séries. Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:00:00+02:00 – 2023-05-25T21:30:00+02:00

