Sisamanhwa Cosmopolis, 24 mai 2023, Nantes.

Sisamanhwa 24 mai – 11 juin Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

La Vague coréenne (Hallyu) tels que K-pop, K-drama, K-movie et d’autres aspects comme la K-beauty est appréciée aujourd’hui dans le monde entier. Six artistes représentatifs de l’art de la caricature en Corée sont présents à Nantes pour rencontrer les visiteurs et échanger.

Cette exposition présente des dessins et des caricatures de groupes d’idoles coréennes de la K-pop comme B.T.S, Blackpink et aussi les personnages principaux des séries et films.

Sisamanhwa, l’association nationale du dessin de presse et de la bande dessinée a été fondée en 2000 pour contribuer à la démocratisation, à la réforme de la société

À noter dans le cadre de l’exposition à Cosmopolis, 2 rendez-vous avec les dessinateurs Nantais FRAP et Baptiste Chouet.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T13:30:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00