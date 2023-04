Festival Printemps Coréen Cosmopolis, 24 mai 2023, Nantes.

Festival Printemps Coréen 24 mai – 11 juin Cosmopolis

Le Festival dédiée à la culture coréenne revient du 13 mai au 11 juin 2023 au Théâtre Vasse, à Cosmopolis, à Stéréolux et dans d’autres lieux de l’agglomération nantaise.

La relation de l’art au spirituel, au sacré, remonte aux origines. Ce lien demeure particulièrement vivant en Corée du Sud. Ainsi la création d’aujourd’hui mêle les traditions et les développements sociétaux. L’équipe du festival vous invite à découvrir cet aspect dans l’ensemble de la programmation.

Pour cette 10e édition, le festival offre une place de choix aux arts graphiques coréens avec deux expositions présentées à Cosmopolis : l’une consacrée au dessin de presse sur le thème K-culture et l’autre consacrée aux illustrations graphiques des contes coréens. Au programme également à Cosmopolis, Au programme également des concerts de musique traditionnelle et des créations musicales contemporaines, des lectures musicales de contes coréens, des rencontres et ateliers de dessin et calligraphie.

Une autre façon de découvrir la richesse de la culture coréenne !

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T13:30:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00