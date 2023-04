Les nœuds de la prospérité Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les nœuds de la prospérité Cosmopolis, 20 mai 2023, Nantes. Les nœuds de la prospérité Samedi 20 mai, 14h00 Cosmopolis Participation : 4 € / Réservation auprès de Cosmopolis : tél. 02 52 10 82 00 Née en Suisse d’une mère française et d’un père sino-vietnamien, Aurélie Trieu est bijoutière de métier et pratique plusieurs techniques traditionnelles.

L’atelier sera l’occasion de s’exercer à un art décoratif ancien provenant de Chine, «le nouage de cordages ». Lors de cette rencontre, Aurélie Trieu vous accompagnera dans la confection de différents modèles de noeuds familiers.

L’atelier sera suivi d’un goûter vietnamien. Atelier + goûter (thé et friandises) : 4 euros Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cosmopolis Nantes

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les nœuds de la prospérité Cosmopolis 2023-05-20 was last modified: by Les nœuds de la prospérité Cosmopolis Cosmopolis 20 mai 2023 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique