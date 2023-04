Rencontre avec Marcelino TRUONG Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rencontre avec Marcelino TRUONG Cosmopolis, 17 mai 2023, Nantes. Rencontre avec Marcelino TRUONG Mercredi 17 mai, 15h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Marcelino Truong est peintre, illustrateur, auteur de romans graphiques, mais aussi agrégé d’anglais et diplômé de Sciences Po. Après des albums pour jeune public, et deux romans graphiques inspirés de son histoire, il a signé récemment 40 hommes et 12 fusils : Indochine 1954, un roman graphique historique sur les derniers jours de la guerre d’Indochine vus par un jeune artiste qui n’avait pas prévu de combattre à Dien Bien Phu.

Rencontre animée par Henry Copin, membre de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire

2023-05-17T15:00:00+02:00 – 2023-05-17T16:30:00+02:00

