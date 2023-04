Rencontre avec BUI Tran Phuong Cosmopolis, 16 mai 2023, Nantes.

Rencontre avec BUI Tran Phuong Mardi 16 mai, 18h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

BUI Tran Phuong, historienne du genre et du féminisme au Vietnam, est une francophone et francophile de coeur et de raison. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et travaux, notamment sur la naissance du féminisme au Vietnam et sur l’histoire de la colonisation.

Elle a occupé le poste de rectrice de l’Université Hoa Sen à Hô Chi Minh Ville jusqu’en 2017 et poursuit ses activités de conseil auprès de l’Université de Thai Binh Duong à Nha Trang.

Titulaire de la chaire des Mondes francophones au Collège de France, elle propose cette année un cycle de conférences intitulé Femmes vietnamiennes : Pouvoirs, cultures et identités plurielles.

Rencontre animée par Henry Copin, membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-05-16T18:00:00+02:00 – 2023-05-16T19:30:00+02:00

