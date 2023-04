Rencontre avec l’écrivaine KIM THUY Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rencontre avec l'écrivaine KIM THUY Lundi 15 mai, 18h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Kim Thuy, auteure québécoise d'origine vietnamienne, a quitté son pays natal enfant et construit sa vie dans son pays d'accueil.

Elle a signé trois romans traitant de l’expérience de l’exil et de l’adaptation à une nouvelle culture. Dès son premier roman Ru, écrit dans sa « seconde langue maternelle », elle a connu le succès et une notoriété internationale, couronnée de nombreux prix. À petites touches tantôt délicates, tantôt cruelles, ses récits fondés sur des expériences personnelles ont une portée universelle. Ru, Man et Vi sont édités chez Liana Lévi.

Rencontre animée par Henry Copin, membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

